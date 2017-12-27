В Казахстане в пассажирском автобусе сгорели 52 человека: на месте работают все необходимые службы

В Казахстане произошла страшная трагедия. В пассажирском автобусе погибли 52 человека из-за пожара.

В Актюбинской области Казахстана 18 января из-за возгорания автобуса погибли 52 человека. В настоящее время в департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области организована горячая линия психологической службы. На месте работают сотрудники полиции, спасатели, врачи, а также психологи.

Известно, что сегодня в 10.30 (7.30 по Москве) в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км а/д "Самара-Шымкент", недалеко от поселка Калыбай, во время движения загорелся автобус, внутри которого находились 55 пассажиров и 2 водителя. Лишь пятерым удалось спастись от жуткого проишествия. Остальные 52 человека погибли на месте.

Видео: Instagram - askar_aktileu