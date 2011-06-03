Более 3,5 млн звонков от петербуржцев приняла служба "122" с начала этого года

За январь служба "122" приняла более 1,6 млн обращений граждан, за февраль – около 1,5 млн обращений, а за март принято более 400 тыс. обращений.

С января этого года снизилось число звонков на линию "122". За этот период поступило 3,5 млн обращений от петербуржцев. Об этом рассказали 4 апреля в комитете по информатизации и связи.

В сообщении уточнили, что в марте пятая волна ковида в Петербурге пошла на спад и эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. За январь служба "122" приняла более 1,6 млн обращений граждан, за февраль – около 1,5 млн обращений, а за март принято более 400 тыс. обращений.

В марте в среднем ежедневно в службу помощи обращаются 13 тыс. граждан. Отмечается, что больше всего служба приняла обращений 9 марта – поступило 24 700 звонков от петербуржцев.

Более 230 тыс. человек с помощью сотрудников службы "122" вызывали врачей на дом, более 144 тыс. обращений были связаны с записью к врачам-специалистам, еще 23 тыс. обращений касались консультаций по вопросам вакцинации и записи на нее.

Напомним, что с 27 февраля в голосовом меню добавили кнопку "5" для граждан, которые прибыли из Донецкой и Луганской народных республик. Горожане могут обращаться за помощью круглосуточно.

Ранее мы писали, что цены на ряд продуктов питания снизились. На отдельные виды круп цены начинаются от 40 рублей, вермишель – от 25-30 рублей, картофель – от 60 рублей, морковь – от 50 рублей, лук – от 40 рублей за килограмм.

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