В Смольном сообщили, что цены на ряд продуктов питания снизились

На отдельные виды круп цены начинаются от 40 рублей, вермишель – от 25-30 рублей, картофель – от 60 рублей, морковь – от 50 рублей, лук – от 40 рублей за килограмм.

В Петербурге снизились цены на продукты питания. Об этом сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, передает пресс-служба Смольного.

В комитете отмечают, что цены снизились на сахар – до 60 рублей за килограмм. На отдельные виды круп цены начинаются от 40 рублей, вермишель – от 25-30 рублей, картофель – от 60 рублей, морковь – от 50 рублей, лук – от 40 рублей за килограмм. Цены на говядину составляют 350 рублей, свинину – 250-280 рублей, курицу – 200 рублей за килограмм, яйца – 78 рублей за десяток, на молоко – 58 рублей за литр. Ржаной хлеб сейчас в Петербурге стоит от 28-30 рублей, пшеничный – от 35 рублей.

По словам Соловейчика, в комитете зафиксировали порядка 3 тыс. обращений от горожан к властям Петербурга на тему цен на продукты.

Отмечается, что Ленобласть – основной поставщик овощей для города. Значительная их часть также поступает из Центральной России. Кроме этого, существует сезонная закупка за рубежом. Добавим, что правительство России выделило субсидии из федерального бюджета. В качестве дополнительной меры предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей на два вида хлеба, которые наиболее востребованы.

Ранее мы сообщали, что продовольственный фонд Петербурга получит почти 200 млн на покупку зерна. Деньги пойдут на возмещение затрат на доставку зерна из регионов на элеваторы города, а также затрат на поддержание этих запасов и обслуживание, страхование регионального продовольственного фонда.

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