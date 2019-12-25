Более 2,2 тысячи детей родились в Петербурге с начала года в результате ЭКО

За 10 месяцев 2020-го года в Петербурге родилось 47 194 детей, из них более 2 тыс. ― в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

Региональный проект Петербурга "Демография" и Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Петербурге предусматривает выполнение более 4 тыс. циклов ща счет ОМС на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Всего с начало года было выполнено 3178 процедур ЭКО. Это составляет 72,5% от планового задания. Процедуру за счет ОМС проводят 22 клиники.

Несмотря на пандемию, в городе продолжают оказывать специализированную помощь женщинам с бесплодием.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в 2020 году смертность в Петербурге превысила рождаемость на 10 тысяч человек.

Фото: Piter.TV