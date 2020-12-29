Более 22 тысяч человек вакцинированы от COVID-19 в Петербурге

Неизрасходованный остаток вакцины составляет 20 343 комплекта.

Более 22 тысяч человек вакцинированы от коронавируса в Петербурге. Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 17 января, распространяемой пресс-службой правительства.

По данным на воскресенье, за весь период вакцинации в городе получили прививки 22349 человек, из которых 3913 полностью завершили двойной цикл вакцинации. За сутки было выполнено 95 инъекций.

За весь период в Петербурге вакцинировано 22 349 человек. Из них 3 913 полностью закончили цикл вакцинации. За сутки первично привито 477 человек, вторично - 438. Итого за сутки выполнено 915 инъекций – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

В штабе отметили, что нарастающий итог поступившей в город вакцины составляет 42 692 комплекта, вся вакцина доставлена в поликлиники. Неизрасходованный остаток составляет 20 343 комплекта.

Фото: Piter.tv