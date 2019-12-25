Более 1,7 тыс. автомобилистов в Петербурге лишились прав из-за долгов

К началу июня в исполнении у приставов находилось 2540 исполнительных производств, из них 1897 – для взыскания алиментов.

За первые 7 месяцев 2023 года 2,5 тыс. петербургских водителей ограничили в использовании водительским удостоверением из-за долгов. В общей сложности в пользу взыскателей вернули более 73 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Федеральной службой судебных приставов (ФССП) РФ по Петербургу.

К началу июня в исполнении у приставов находилось 2540 исполнительных производств, из них 1897 – для взыскания алиментов. Кроме того, водители выплатили 73 млн рублей, 71 млн из которых был взыскан в пользу несовершеннолетних.

На данный момент на территории Северной столицы действует 1769 постановлений, 1078 из них составлены на неплательщиков алиментов.

Ранее мы сообщили о том, что на Адмиралтейской набережной устанавливают дорожные знаки, запрещающие езду на самокатах.

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по СПб