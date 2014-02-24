Jдин из нападавших сам сдался полиции.

Более 10 человек задержаны за массовую драку в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 16 мая в дереве Десна. Между уроженцами Чечни и Таджикистана произошел конфликт из-за парковки возле мойки. Скандал быстро перерос в драку. В результате инцидента трое граждан Таджикистана были госпитализированы с ножевыми и огнестрельными ранениями.

По горячим следам полиция задержала нескольких подозреваемых. Еще трое мужчин были задержаны на следующий день. Спустя вреям еще один из нападавших сам сдался полиции.

Ранее мы сообщали, что в центре Москвы на Маросейке произошла перестрелка.

Видео: Telegram / Baza