Более 110 тысяч детей смогут отдохнуть в лагерях за счет бюджета

Размер компенсации за путевку зависит от того, к какой льготной категории относится ребенок.

Летом 2021-го года для детей и молодежи Петербурга будут работать 128 лагерей, 114 из них — с дневным пребыванием. Об этом накануне сообщила пресс-служба губернатора города.

Также есть 16 выездных детских садов. На территории Ленобласти будут работать 34 государственных и частных лагеря. Перед началом оздоровительной кампании все учреждения проверят. Прежде всего речь идет о соблюдении правил пожарной безопасности и санитарных норм. Места купаниями должны быть оборудованы спасательными постами и пунктами первой медицинской помощи.

Льготные путевки смогут получить 110 тыс. детей. Выдача сертификатов начнется с 19 апреля.

Фото: Piter.TV