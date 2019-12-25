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Более 110 тысяч детей смогут отдохнуть в лагерях за счет бюджета
Сегодня, 10:15
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nadezhda_sib

Более 110 тысяч детей смогут отдохнуть в лагерях за счет бюджета

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Размер компенсации за путевку зависит от того, к какой льготной категории относится ребенок.

Летом 2021-го года для детей и молодежи Петербурга будут работать 128 лагерей, 114 из них — с дневным пребыванием. Об этом накануне сообщила пресс-служба губернатора города.

Также есть 16 выездных детских садов. На территории Ленобласти будут работать 34 государственных и частных лагеря. Перед началом оздоровительной кампании все учреждения проверят. Прежде всего речь идет о соблюдении правил пожарной безопасности и санитарных норм. Места купаниями должны быть оборудованы спасательными постами и пунктами первой медицинской помощи. 

Льготные путевки смогут получить 110 тыс. детей. Выдача сертификатов начнется с 19 апреля.

Фото: Piter.TV

Теги: детский лагерь, каникулы, льготы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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