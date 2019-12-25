Более 100 школ Петербурга и Ленобласти подключились к Школьной цифровой платформе Сбербанка

Возможность дополнительного дистанционного обучения получили ученики с 5 по 9 классы в 65 регионах страны. Школьная цифровая платформа Сбербанка не заменяет очную форму, а добавляет новые инструменты и форматы взаимодействия для школьников и учителей.

Проект Школьной цифровой платформы реализован Сбербанком при поддержке глав субъектов РФ, а также Министерства просвещения России. За летний период 45 тысяч педагогов и наставников со всей страны прошли обучение и теперь могут использовать возможности платформы, соответствующие Федеральному государственному образовательному стандарту.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Качественное образование сегодня сложно представить без использования цифровых технологий. Новые возможности значительно расширяют учебную базу, повышают мотивацию ребёнка, упрощают доступ к информации. Для Сбербанка разработка образовательной платформы является одним из приоритетных направлений, и мы рады, что всё больше школ Санкт-Петербурга и Ленобласти подключаются к её возможностям. На сегодняшний день их уже около 100.

Кроме того, при поддержке Сбербанка в Петербурге открылись обновленные учебные классы Лицея №211 имени Пьера де Кубертена в Центральном районе. Учебному заведению передали 25 компьютеров, 130 ноутбуков, цифровое лабораторное оборудование для кабинетов физики, химии и биологии. Кроме того, в классах лицея установили 29 интерактивных универсальных панелей. Они позволяют создавать видеоряд уроков, выводить на экран пояснительные материалы, графику, схемы и задания для учеников.