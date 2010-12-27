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Большой мусорный бак придавил мужчину на улице Беринга
Сегодня, 8:21
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lesjasap
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Большой мусорный бак придавил мужчину на улице Беринга

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Мусорный контейнер упал и придавил собой человека.

Обычный петербуржец получил серьезную травму, когда загружал в автомобиль мусор. Инцидент произошел во дворе дома номер один по улице Беринга в Василеостровском районе. 

Как сообщают представители правоохранительных органов, на мужчину упал большой контейнер с мусоровоза. Происшествие случилось около половины одиннадцатого ночи 14 сентября. Местные жители рассказали, что пострадавшему сильно повредило лицо. На место сразу же вызвали полицию, спасателей и скорую помощь.
 
В настоящее время водитель машины госпитализирован. О его состоянии неизвестно. Второй рабочий не пострадал. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.
Теги: происшествие , улица беринга
Категории: Новости СПб

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