Большой мусорный бак придавил мужчину на улице Беринга

Мусорный контейнер упал и придавил собой человека.

Обычный петербуржец получил серьезную травму, когда загружал в автомобиль мусор. Инцидент произошел во дворе дома номер один по улице Беринга в Василеостровском районе.

Как сообщают представители правоохранительных органов, на мужчину упал большой контейнер с мусоровоза. Происшествие случилось около половины одиннадцатого ночи 14 сентября. Местные жители рассказали, что пострадавшему сильно повредило лицо. На место сразу же вызвали полицию, спасателей и скорую помощь.

В настоящее время водитель машины госпитализирован. О его состоянии неизвестно. Второй рабочий не пострадал. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.