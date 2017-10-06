Больше нет страшной маски: Телекомпания ВИД сменила заставку

Телекомпания ВИД сменила заставку. Пугавшая многих детей маска осталась, но изменила вид.

Закончилась эпоха напуганных до ужаса детей. Ужасающая многих в детстве заставка телекомпании ВИД сменилась. В пятницу, 6 октября, телекомпания выложила ролик с новой заставкой.

Телекомпания не изменила герою своего лого: это все еще голова философа Го Сяна с трёхлапой жабой на голове. Только жаба теперь цветная и движется. Кроме того, она кокетливо садится не на самую макушку, а немного сбоку. Переделали и лицо философа. Теперь оно уже не настолько суровое. Можно сравнить старый и новый варианты.

Скорее всего, заставку первый раз покажут по ТВ перед программой «Поле чудес», которая начнется в 20.00 по московскому времени.

Видео: Youtube / vid