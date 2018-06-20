Почти 4 года проведет в колонии петербуржец за ДТП с двумя погибшими

Во время аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Больше 3 лет в исправительной колонии проведет мужчина, признанный виновным в смертельном ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина (39 лет) признан виновным в ДТП, в котором погибли два человека. По данным следствия, 4 апреля 2018 года около шести часов вечера водитель на "Ауди Q5", находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ехал по дороге "Санкт-Петербург-Морье" Всеволожского района Ленобласти. Там он въехал в автомобили "Шкода" и "Фольксваген". Оба водителя погибли от полученных травм.

Виновник ДТП проведет в исправительной колонии общего режима 3 года 11 месяцев.

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