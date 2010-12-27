Больше 100 человек эвакуировали из здания Невского суда из-за короткого замыкания

Невский суд продолжает работать в штатном режиме.

Из здания Невского районного суда эвакуировали людей из-за пожарной сигнализации. Об этом сообщил руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Днём, 29 марта, в районе двух часов дня из здания Невского суда на улице Ольги Берггольц, 12 эвакуировали людей из-за сработавшей пожарной сигнализации.

На пятом этаже здания Невского районного суда, произошло короткое замыкание в одном из щитков. Все находившиеся в здании люди были эвакуированы, возгорание ликвидировано. Прокомментировала представитель ведомства

В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу уточнили, что произошло короткое замыкание, однако к возгоранию оно не привело.

По словам очевидцев, всего были эвакуированы около 120 человек. Пожарные приехали на место через полчаса.

На данный момент Невский суд продолжает работать в штатном режиме.

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург