Бокситогорский район готовится к празднованию Дня Ленинградской области

Основной задачей подготовки к празднику стало заметное улучшение качества городской среды: с тем, чтобы после торжеств жителям остался обновленный, похорошевший город.

На официальном сайте администрации Бокситогорского района появился специальный счетчик, показывающий дни, часы, минуты и секунды до начала празднования Дня Ленинградской области в Бокситогорске, избранном в качестве столицы региона 2019 года.

Основной задачей подготовки к празднику стало заметное улучшение качества городской среды: с тем, чтобы после торжеств жителям остался обновленный, похорошевший город. О результатах этой работы рассказал на совещании руководителей органов исполнительной власти региона первый заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета финансов Роман Марков (он же возглавляет оргкомитет по подготовке к празднованию 92-го дня рождения региона).

По словам Романа Маркова, финансирование масштабных ремонтных работ в Бокситогорске было комплексным, задействовались все источники – и муниципальный, и областной, и федеральный бюджет (в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды"). Подготовка к празднику реализовывалась как единый проект, включающий в себя капитальный ремонт 37 домов за счет бюджета и еще 15 зданий за счет спонсорских и иных внебюджетных источников, реконструкцию городского стадиона с созданием выдвижного навеса оригинальной системы, заглубление теплоцентрали, шедшей прежде поверху и годами портившей местный пейзаж, организацию четырех новых общественных пространств, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.

"Фактически, жители Бокситогорска получат в свое распоряжение новый город", - отметил Роман Марков.

К 25 июля со всех объектов в Бокситогорске, которые будут задействованы непосредственно в празднике, уже должны уйти, завершив работы, строители и ремонтники, их сменят городские службы, которые за оставшиеся дни приведут все в идеальный порядок.

Источник: пресс-служба ЛО