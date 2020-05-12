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Боковой проезд появится вдоль северной части Ленинского проспекта
Сегодня, 20:33
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Боковой проезд появится вдоль северной части Ленинского проспекта

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Прилегающая к проспекту территория уже полностью освоена – построены жилые кварталы, социальные и коммерческие объекты.

На заседании городского правительства утвердили проект планировки бокового проезда вдоль Ленинского проспекта от Брестского бульвара до улицы Доблести. Об этом 18 апреля рассказали в пресс-службе Смольного. 

Прилегающая к проспекту территория уже полностью освоена – построены жилые кварталы, социальные и коммерческие объекты. На сегодняшний день необходимо обеспечить участок выездом на магистральную улицу. 

По проекту, создадут парковку на 500 машин, установят ограждения, благоустроят газоны, а также высадят деревья и кустарники. Строительство планируется завершить к 2025 году. 

Ранее мы писали, что скоростной поезд "Сапсан" из Москвы в Петербург задержался на час. Электропоезд остановился в районе Твери.

Фото: Piter.tv

Теги: ленинский проспект, проезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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