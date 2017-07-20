Жуткие новости из Петербурга: четверо мужчин зверски избили безработную, а после вынесли из ее дома 4 миллиона рублей

Ночью в Ленобласти налетчики в костюмах охотников ворвались на дачу к петербурженке, избили ее и связали скотчем. Затем они вынесли из дома драгоценности и десятки тысяч долларов, евро и рублей.

В минувшую среду, 19 июля, под Петербургом четверо злоумышленников зверски избили 51-летнюю женщину. Инцидент произошел около двух часов ночи в поселке Борисово. Об этом сообщает Фонтанка.

По предварительным данным, мужчины в охотничьих костюмах ворвались в дачный дом петербурженки и застали дамочку врасплох. Затем они зверски избили хозяйку, связали ее скотчем и надели ей бумажный пакет на голову. После чего злоумышленники начали обыскивать дом в поисках наживы.

Известно, что в результате им удалось вынести порядка 200 тысяч рублей, около 20 тысяч евро и 5 тысяч долларов США. Кроме того, они забрали из дома драгоценности, а также ключи от квартиры и сейфа в городе.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Правоохранители уже возбудили уголовное дело.

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