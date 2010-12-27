В Петербурге поймали банду разбойников, выкравших из магазина кассу и алкоголь на 1,3 млн

Полиция Петербурга задержала семерых человек, который подозревают в нападении и ограблении петербуржца, а также в налете на магазин, из которого они вынесли алкоголь и продукцию вместе с кассовым аппаратом.

Во вторник, 18 июля, бойцы уголовного розыска ГУ МВД России и УФСБ России по Северной столице задержали семерых участников преступной группы, который подозревают в вооруженных разбойных нападениях. Всем задержанным от 32 до 57 лет. На данный момент установлено два инцидента, к которым причастны злоумышленники.

По данным ГУ МВД, в марте этого года компания напала на петербуржца. Мужчину жестоко избили и угрожали пистолетом. Это все было для того, чтобы завладеть его автомобилем Mitsubishi Pajero и телефоном Iphone 6. Ущерб оценили более чем в полмиллиона рублей.

Второе преступление, о котором знаю правоохранители, это ограбление магазина. Банда угрожала продавцу пистолетом. В результате они вынесли алкоголя и продуктов на 1,3 миллиона рублей и кассу с 10 тысячами выручки.

Оба случая стали поводом для уголовного дела за разбой. В рамках расследования прошли обыски в гараже в городе Сертолово Всеволожского района Ленобласти. Выяснилось, что злоумышленники там устроили склад оружия. В этом же помещении оговаривались преступления. Полиция изъяла большое количество оружия и патронов.

Всех подозреваемых задержали, скоро им выберут меру пресечения. Также полиция работает другим делам, в надежде найти другие эпизоды преступной деятельность подозреваемых.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб