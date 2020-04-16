Гости собрались у 21-летнего египтянина, который праздновал день рождения на Бали.

Богатые туристы и российские модели закатили вечеринку на вилле вопреки пандемии. Ролик опубликован журналистами Daily Mail. В издании рассказали, что изначально пост с видео опубликовал знакомых 21-летнего египтянина по имени Махмуд Аттия, но позже ему пришлось удалить пост в Instagram.

Daily Mail узнал, что Аттия организовал крупную вечеринку по случаю собственного дня рождения в городе Денпасар, который находится на Бали. Молодого человека не остановили рекомендации местных властей отказаться от массовых встреч из-за пандемии коронавируса. Герой событий позже заявил, что не ожидал, что к нему на виллу приедет такое большое количество гостей.

Если ты не можешь следовать правилам, возвращайся в свою страну писали пользователи соцсетей под постом Аттии

В ролике заметно, что на вилле находятся много людей, а также диджей, который включает музыку. На празднике замечены знаменитости и российские модели. Из-за шквала негативных комментариев египтянину пришлось закрыть собственный аккаунт от обычных пользователей. После этого иностранец публично извинился перед жителями Бали за свое поведение. Он добавил, что уважает местные законы.

Видео: в Пулково с Бали вернулись петербуржцы.