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Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

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На мировых фондовых рынках упал индекс.

Богатейшие люди мира суммарно потеряли за день $139 млрд. Об этом сообщили в Bloomberg. В общей сложности финансовая проблема коснулась 500 бизнесменов. Это связано со снижением индексов на фондовых рынках мира. Потеря стала крупнейшей с октября 2016 года.

Глава Amazon и глава Louis Vuitton Moet Hennessy лишились по 4,8 млрд долларов каждый. Джефф Бензос по-прежнему остается самым богатым человеком на земле. Его коллега Бернар Арно занимает в рейтинге третью позицию. 

В России больше всех потерял президент "Лукойла" Вагит Алекперов, который лишился 1,21 млрд долларов.

Ранее богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на "спасение Земли".
 

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Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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