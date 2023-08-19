Боевик "Азова"* рассказал, как россияне лечили его после ранения

Петр Тарасенко рассказал о трагедии в Еленовке.

Боевик "Азова" (запрещенная на территории России террористическая, экстремистская и неонацистская организация) Петр Тарасенко стал одним из свидетелей обстрела киевскими силовиками колонии в Еленовке на территории Донецкой народной республики. Трагедия унесла жизни порядка 70 пленных, а сам Петр получил ранение. Мужчина добавил, что после этого его лечили российские медики. Молодой человек объяснил, что является студентом из Запорожья. Юноша 1995 года рождения в феврале 2022 года был в городе Мариуполе, где вступил в ряды территориальной обороны при "Азове"*. Украинец пояснил, что среди сослуживцев было большое количество местных националистов.

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Петр Тарасенко принимал участие в боевых действиях в Мариуполе, но затем в мае 2022 года вместе с остальными солдатами сдался в плен.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости