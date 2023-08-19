Российский боец рассказал о подарке, полученном в плену на день рождения

Виктор Раидин рассказал о поступке, который совершил один из российских бойцов.

Освобожденный из украинского плена мобилизованный житель города Красноярска Виктор Раидин рассказал журналистам "РИА Новостей" о собственном дне рождения, который он провел в подвале СБУ. Мужчина пояснил, что получил там подарок, который запомнит на всю жизнь. Речь идет о куске хлеба от незнакомого пленного российского бойца, отдавшего ему половину своей дневной пайки.

Да, тяжело в подвале, голодно, холодно - не сказка, но человек должен оставаться человеком. И когда момент 10 мая наступил, моего дня рождения, я лежу на нарах, на картонке, глаза открываю и думаю: "Ну, что, Витя, с юбилеем тебя, тебе сегодня двадцать пять". воспоминания бойца

Напомним, что Виктор позже был освобожден по обмену в июне 2023 года. Его взяли его в плен украинские представители еще 1 апреля в селе Водяное Донецкой народной республики. По словам бойца, после пленения он оказался в подвале местного блогера Владимира Золкина, который работает с СБУ. Этот блогер снимал видеоролики, которые были призваны дискредитировать Вооруженные силы России.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости: Красноярск