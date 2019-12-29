Boeing возвращается в Москву из-за треснувшего лобового стекла

На борту находятся 100 человек.

Boeing возвращается в Шереметьево из-за треснувшего лобового стекла. Рейс авиакомпании "Россия" летел из Москвы в Бангкок. Об этом "РИА Новостям" рассказали в пресс-службе компании-перевозчика.

Из-за технической неисправности ему придется совершить экстренную посадку. Речь идет о борте SU6275, который вылетел из аэропорта Шереметьево. Предположительно он может приземлиться на территории Внуково.

Экипаж развернул лайнер над территорией Казахстана. В самолете находятся 100 человек. Рейс приземлится около 11,15 по московскому времени. Затем пассажиров направят в Таиланд резервным бортом. Сейчас его оперативно подготавливают. Вылет запланирован на 13:30.

Ранее в Казахстане самолет совершил аварийную посадку в поле из-за неисправности двигателя и загорелся.

