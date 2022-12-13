СПециалист рассказал об отличительных знаках польских военных.

Оборону города Артемовска (украинское название - Бахмут) и его южных окраин, кроме Вооруженных сил Украины держали иностранные наемники, прибывшие в регион боевых действий из Польши и Грузии. Соответствующее заявление в интервью с журналистами "РИА Новостей" рассказал один из бойцов российской частной военной компании "Вагнер". Штурмовик заметил, что отличительной чертой польских представителей является их черная форма одежды.

Вот это укрепления украинских вооруженных сил, также наемников их, весь сброд там был. И поляки попадались тут, и грузины. боец ЧВК "Вагнер"

Минобороны Украины призналось в оккупации украинских территорий.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости