Боец ММА Джихад Юнусов погиб во время штурма на СВО

Боец ММА и блогер Джихад Юнусов решил пойти на СВО после того, как избил соседку в подъезде. Мужчина погиб во время штурма, сообщил Telegram-канал Shot.
Спортсмен провёл в зоне специальной военной операции меньше месяца. Он участвовал в боевых действиях в составе штурмовой группы. Смерть настигла бойца с позывным Зверь во время наступления. Официального подтверждения его смерти пока нет.
Юнусов рассказал, что подписал контракт с Минобороны в последних числах мая. Это произошло после скандала в Грозном, где он набросился с кулаками на двух соседок в подъезде многоэтажки.
В смешанных единоборствах Джихад Юнусов провёл 27 боев, за плечами у него 19 побед и восемь поражений. На ринг он выходил под прозвищами Иван Грозный, Дикий и Злой. Во время службы в зоне СВО блогер взял позывной Зверь.
Ранее мы сообщали, что родной брат депутата Госдумы Виталия Милонова погиб в зоне проведения спецоперации.
Фото: Минобороны РФ
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