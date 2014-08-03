Боец ММА Джихад Юнусов погиб во время штурма на СВО

Спортсмен ушел служить в зону проведения спецоперации месяц назад.

Боец ММА и блогер Джихад Юнусов решил пойти на СВО после того, как избил соседку в подъезде. Мужчина погиб во время штурма, сообщил Telegram-канал Shot.

Спортсмен провёл в зоне специальной военной операции меньше месяца. Он участвовал в боевых действиях в составе штурмовой группы. Смерть настигла бойца с позывным Зверь во время наступления. Официального подтверждения его смерти пока нет.

Юнусов рассказал, что подписал контракт с Минобороны в последних числах мая. Это произошло после скандала в Грозном, где он набросился с кулаками на двух соседок в подъезде многоэтажки.

В смешанных единоборствах Джихад Юнусов провёл 27 боев, за плечами у него 19 побед и восемь поражений. На ринг он выходил под прозвищами Иван Грозный, Дикий и Злой. Во время службы в зоне СВО блогер взял позывной Зверь.

Ранее мы сообщали, что родной брат депутата Госдумы Виталия Милонова погиб в зоне проведения спецоперации.

Фото: Минобороны РФ