Блокаднице Людмиле Балабановой исполнилось 100 лет

Во время блокады Ленинграда она вместе с одноклассниками дежурила на крыше школы, спасая здание от зажигательных бомб. Затем служила в ПВО, участвовала в разборе разрушенных зданий и эвакуации раненых.

Губернатор Петербурга посетил блокадницу Людмилу Балабанову, чтобы лично поздравить её с 100-летием. Об этом событии он рассказал в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что жизнь Людмилы Балабановой тесно связана с историей города. Во время блокады Ленинграда она вместе с одноклассниками дежурила на крыше школы, спасая здание от зажигательных бомб. Затем служила в ПВО, участвовала в разборе разрушенных зданий и эвакуации раненых.

После окончания войны Людмила Балабанова трудилась в Санитарно-эпидемиологической службе города. Её вклад в борьбу с эпидемиями и помощь в сложных регионах был отмечен орденом "Знак Почета".

Несмотря на возраст, Людмила Балабанова сохраняет бодрость духа и продолжает активно участвовать в культурной жизни города, посещая театры и музеи. Губернатор выразил благодарность за ее стойкость, оптимизм и преданность родному городу.

Фото: Telegram / Александр Беглов