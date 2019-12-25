Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в переводах в валюте на счета нерезидентов

В прокуратуре Москвы раскрыли статью, по которой проходят подозреваемые.

Блогерам Валерии и Артему Чекалиным предъявлено обвинение по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Речь идет о совершении в особо крупном размере валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В пресс-службе прокуратуры Москвы заметили, что подозреваемые совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте России на банковские счета одного нерезидента, а также документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Они уведомлены о завершении расследования и приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. С их соучастником прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство. сообщение от прокуратуры Москвы

Напомним, что обвиняемые фигуранты расследования супруги Чекалины и Вишняк, совместно с соучастниками, с сентября 2021 года по февраль 2022 года, действовали в составе организованной группы (ОПГ). При реализации гражданам страны через интернет курсов фитнес-марафонов совершили валютные операции по переводу денежных средств в сумме более 251,6 миллионов рублей. Финансы поступали на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля.

Суд в Москве отказался переводить блогера Чекалину под домашний арест.

Фото: Telegram / На видео видно