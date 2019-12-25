Блогера, справившего нужду на стенд с фото ветерана, предложили отправить на уроки истории

Юноша осквернил память защитников Отечества и похвастался этим в соцсетях.

Председатель организации ветеранов "Боевое братство" Ставропольского края Николай Борисенко заявил в беседе с журналистами телеканала "360", что блогера, справившего нужду на стенд с фото ветерана Великой отечественной войны, необходимо отправить на уроки истории.

По мнению Борисенко, за такие поступки ответственность должен нести не только злоумышленник, но и его мама и папа, потому как они не смогли своевременно объяснить ребенку, почему совершать подобное недопустимо.

Я бы привлек к ответственности в первую очередь его родителей, потому что это воспитание неуважительное, которое передалось [ему от них]. Он не головой думал. Николай Борисенко, председатель организации ветеранов "Боевое братство" Ставропольского края

Напомним, в Москве юноша справил малую нужду на фотографию ветерана Великой отечественной войны – гвардии лейтенанта Анатолия Фролова. Соответствующую информацию он выложил на своей странице в "Инстаграме". В настоящее время аккаунт молодого человека заблокирован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенных публично.

Ранее жителя Колпино отправили в колонию за избиение мужчины бутылкой.

Фото: Instagram/ogm4tt_aka_bamperone