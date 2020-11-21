Блогер Эрик Давидыч рассказал, почему его задержали в Петербурге

Блогера Эрика Давидыча задержали на улице Рубинштейна после дорожного конфликта. Это об этом 30 октября сообщили в группе "Дорожный инспектор".

По предварительным данным, полицейские объявили план "Перехват", чтобы остановить "ВMW" и "Mercedes". До этого Давидыч угрожал водителю-женщине на КАД, с которой у него произошел скандал. О ситуации Давидыч рассказал в Instagram. По его словам, все было совсем иначе.

Я уже передним колесом сравнялся с ее задним колесом, идет обгон. И машина просто начинает перестраиваться в мою сторону. Вот просто передо мной. Расстояния практически нет. Я бью в тормоз насколько возможно, начинаю отходить к отбойнику.

На крайней полосе около отбойника оказалось грязно, поэтому, по словам блогера, он приложил все усилия, чтобы избежать столкновения, машину начало разворачивать. Далее чужое авто вновь начала прижимать его. Позже выяснилось, что внедорожник неисправен, Давидыч пообещал посодействовать в ремонте автомобиля. По словам блогера, с женщиной они не ссорились, а спокойно все обсудили. То же самое ему потом удалось объяснить и полицейским.

Сигнал в полицию поступил вовсе не из-за ссоры на КАД, а из-за сообщения о похищении человека. Сотрудник АЗС, который наблюдал сцену на кольцевой, неверно воспринял ее и позвонил в МВД.



Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор