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Блогер Варламов собрал на ремонт парадной в Петербурге 1,5 млн рублей
Сегодня, 8:23
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nadezhda_sib

Блогер Варламов собрал на ремонт парадной в Петербурге 1,5 млн рублей

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Часть суммы уже собрали, но КГИОП пока разрешения на реставрацию не дал.

Фонд сохранения исторического наследия собрал почти 1,5 млн рублей на реставрацию тамбура второй парадной в доме Бака. Об этом сообщили на официальном сайте организации. Фонд создал блогер Илья Варламов. 

Эта сумма составляет 93,8% от запланированной, но так как пожертвования стали поступать довольно активно, необходимую сумму решили увеличить почти до 2,6 млн.

"С учетом динамики ваших пожертвований, усилий жильцов по привлечению денег, а также крупных разовых пожертвований на этот объект (один из жертвователей перечислил нам 1 миллион рублей), мы увеличиваем общий бюджет проекта", 

- сообщили на сайте. 

Если сумму удастся собрать, то начнут работы не только в тамбуре второй парадной, но и в тамбуре первой. Также будет возможность заняться  разработкой проекта реставрации витражей во второй парадной. 

Однако для реставрации нужно разрешение от КГИОП. Комитет сказал, что о планируемых работах в Доме Бака ему пока неизвестно. 

Илья Варламов сообщил об открытии Фонда сохранении исторического наследия в июле 2018.  Его цель - "содействовать сохранению и восстановлению российских городов". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 11-го июля продали на аукционе обекты городского имущества на 29, 5 млн рублей

Фото: vk.com/kiroch24

Теги: дом бака, кгиоп, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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