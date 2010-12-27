Блогер Варламов собрал на ремонт парадной в Петербурге 1,5 млн рублей

Часть суммы уже собрали, но КГИОП пока разрешения на реставрацию не дал.

Фонд сохранения исторического наследия собрал почти 1,5 млн рублей на реставрацию тамбура второй парадной в доме Бака. Об этом сообщили на официальном сайте организации. Фонд создал блогер Илья Варламов.

Эта сумма составляет 93,8% от запланированной, но так как пожертвования стали поступать довольно активно, необходимую сумму решили увеличить почти до 2,6 млн.

"С учетом динамики ваших пожертвований, усилий жильцов по привлечению денег, а также крупных разовых пожертвований на этот объект (один из жертвователей перечислил нам 1 миллион рублей), мы увеличиваем общий бюджет проекта", - сообщили на сайте.

Если сумму удастся собрать, то начнут работы не только в тамбуре второй парадной, но и в тамбуре первой. Также будет возможность заняться разработкой проекта реставрации витражей во второй парадной.

Однако для реставрации нужно разрешение от КГИОП. Комитет сказал, что о планируемых работах в Доме Бака ему пока неизвестно.

Илья Варламов сообщил об открытии Фонда сохранении исторического наследия в июле 2018. Его цель - "содействовать сохранению и восстановлению российских городов".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 11-го июля продали на аукционе обекты городского имущества на 29, 5 млн рублей.

Фото: vk.com/kiroch24