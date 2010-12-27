Бизнесменам Петербурга грозит штраф в полмиллиона за рекламу неэкологичного дизеля

УФАС собирается оштрафовать три компании, которые рекламировали в интернете дизельное топливо, у которого был низкий экологический класс. Им грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

В антимонопольную службу пожаловались представители Нефтяного клуба Санкт-Петербурга. Они обнаружили в интернете рекламу топлива экологического класса К3. Это при том, что на территории Таможенного союза этот дизель нельзя продавать с 2015 года. А с 1 июля 2016 не допускается выпуск топлива ниже пятого экологического класса (К5). Но несмотря на эти ограничения, в интернете рекламировали подобный дизель.

Рекламные объявления отпрвляли на два сайта. УФАС выяснили, что один принадлежит ООО "Энерго Трейд", а второй - ООО "ТТ ойл" и ООО "еЛама".

Организации обвинили в нарушении закона о рекламе. Так как продвигали через объявления запрещенные к производству товары. Организации обязали снять рекламу с публикации. Также предприятиям грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.