Онлайн-навигатор не сможет наладить связь бизнеса со Смольным

Как сообщили в Смольном, администрация города будет оповещать о принятых в городе мерах поддержки для крупного и среднего бизнеса через Telegram-бота.

В Смольном представили Telegram-бота, который поможет бизнесу узнать больше о мерах поддержки. Наиболее вероятно, такая мера не сможет решить проблемы предпринимателей. СМИ уже указывали на то, что администрация Александра Беглова слишком плохо организовала диалог с представителями бизнеса.

Как сообщили в Смольном, администрация города будет оповещать о принятых в городе мерах поддержки для крупного и среднего бизнеса через Telegram-бота.

Перечень мер расширяется, а онлайн-навигатор позволит просто, удобно и оперативно сориентироваться в них, получить актуальную информацию о налоговых льготах, субсидиях, доступных консультационных услугах, — поделился губернатор Александр Беглов

Многие предприниматели помнят то, как Смольный взаимодействовал с бизнесом в период пандемии. Эксперты уже отмечали, что ограничения привели к оттоку предприятий в Ленобласть. Многие не смогли воспользоваться помощью чиновников. В итоге заведения либо закрывались, либо столкнулись с потерей выручки. При этом многие даже не знали об анонсированных Смольным в феврале 2021 мерах.

Не исключено, что Telegram-бот не улучшит ситуацию. Учитывая то, что ранее в Смольном не хотели выстраивать конструктивный диалог с представителями бизнеса. Если эпидемиологическая ситуация снова ухудшится, предприниматели снова будут переживать те же проблемы.

Фото: pxhere.com