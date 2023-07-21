Бывший замглавы Пентагона заявил, что Украине не нужны ракеты ATACMS

Колин Каль рассказал о проблемах контрнаступления ВСУ.

Американские власти считают, что в настоящее время Вооруженным силам Украины не нужны оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Соответствующее заявление в рамках выступления на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом, сделал бывший заместитель министра по обороне США по политическим вопросам Колин Каль. Эксперт покинул должность летом 2023 года. Гость мероприятия уточнил, что при составлении пакетов военной помощи от властей в Вашингтоне киевскому режиму учитываются не только запросы Украины, но и национальные потребности США.

Мы больше не производим ATACMS. Это очень ценный товар, и он пригодится нам в случае возникновения где-либо в мире непредвиденной ситуации, будь то КНДР или Китай. Поэтому, если бы мы поставили их в существенных количествах, это напрямую отразилось бы на нашей собственной готовности. Колин Каль, экс-замглавы Пентагона

Эксперт добавил, что у Украины уже есть возможности для нанесения ударов в отношении противника на большом расстоянии. В частности, речь идет о британских крылатых ракетах Storm Shadow, а также французских SCALP. Колин Каль считает, что проблема с контрнаступлением ВСУ не сводится к наличию у армии возможности наносить удары в глубину вооруженного конфликта в регионе.

Проблема находится не на удалении 100 км, а на расстоянии одного километра от них, там, где располагаются минные поля. Поэтому мы продолжим поддерживать их в этом и предоставлять необходимую военную помощь. Колин Каль, экс-замглавы Пентагона

Пентагон заявил, что США почти не учитывают риск эскалации при поставке оружия Украине.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute