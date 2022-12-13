Пентагон заявил, что США почти не учитывают риск эскалации при поставке оружия Украине

Колин Каль рассказал о том, что Вашингтон беспокоится о собственной национальной безопасности.

Пентагон заявил, что американские власти практически не учитывают риск эскалации при поставке западной военной техники киевскому режиму. Соответствующее заявление в ходе выступления на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил США в Палате представителей Конгресса США сделал заместитель американского министра по обороне Колин Каль. Чиновник пояснил, что Вашингтон не удерживает поддержку ВСУ по соображениям недопущения эскалации регионального кризиса. Решения принимаются исходя из того, в чем Украина нуждается на поле боя в текущий момент и с учетом того финансирования, которые налогоплательщики СШа выделяют Пентагону на его работу.

Что мы можем предоставить, чтобы это не оказало огромного воздействия на нашу собственную боеготовность, а также способность реагировать на наши собственные кризисы в сфере национальной безопасности в других частях света. Колин Каль, замглавы Пентагона

Пентагон заявил, что конфликт на Украине выявил проблемы с производством боеприпасов в США.

Фото и видео: YouTube / NowThis News