Бывший замдиректора Дворца творчества юных в Петербурге получил срок за мошенничество

Заместитель генерального директора по административно-хозяйственной работе и контролю за строительством городского Дворца творчества юных Василий Бирцев и генеральный директор строительной фирмы Дмитрий Пычин признали свою вину только частично.

Куйбышевский районный суд приговорил двух фигурантов дела о мошенничестве при ремонте Дворца творчества юных к условным срокам на 30 миллионов рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Заместитель генерального директора по административно-хозяйственной работе и контролю за строительством городского Дворца творчества юных Василий Бирцев и генеральный директор строительной фирмы Дмитрий Пычин признали свою вину только частично. Суд назначил им наказание в виде условного лишения свободы на три года с испытательным сроком в три года каждому.

Суд установил, что с 13 декабря 2016 года по 20 декабря 2017 года Дмитрий Пычин сговорился с Василием Бирцевым. Пычин знал о необходимости ремонта зала "Карнавал" театрально-концертного комплекса и о выделении финансирования правительством Петербурга.

Бирцев, действуя согласованно с Пычиным и другими соучастниками, обманным путем получил средства из бюджета на счет строительной компании "СтройГрад" для оплаты госконтрактов в размере 215,4 миллиона рублей, включая завышенную стоимость материалов и оборудования на 31 миллион рублей. В результате соучастники причинили ущерб бюджету Петербурга на сумму 31 097 264,94 рублей. Фигуранты признали свою вину только частично.

Фото: Piter.TV