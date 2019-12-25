Ислямову также назначили ограничение свободы сроком на 1 год.

Бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов заочно приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Решение принял Верховный суд республики. Об этом пишет ТАСС.

Ислямова обвиняли в создании незаконного вооружённого формирования, призывах к нарушению целостности России, а также в организации диверсии.

С лишением права заниматься деятельностью, связанной с выступлением в СМИ. цитата из решения суда

Также Ислямову назначили ограничение свободы сроком на 1 год.

Ранее суд расторг брак певицы Пелагеи и хоккеиста Телегина.

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