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Бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов заочно приговорен к 19 годам лишения свободы
Сегодня, 10:44
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matveyvn

Бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов заочно приговорен к 19 годам лишения свободы

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Ислямову также назначили ограничение свободы сроком на 1 год.

Бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов заочно приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Решение принял Верховный суд республики. Об этом пишет ТАСС.

Ислямова обвиняли в создании незаконного вооружённого формирования, призывах к нарушению целостности России, а также в организации диверсии. 

С лишением права заниматься деятельностью, связанной с выступлением в СМИ.

цитата из решения суда

Также Ислямову назначили ограничение свободы сроком на 1 год.

Ранее суд расторг брак певицы Пелагеи и хоккеиста Телегина.

Фото: pixabay.com

 

Теги: крым, приговор, суд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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