Бывший советник Трампа считает, что тот продолжит борьбу даже в случае поражения

Он считает, что результаты предстоящих выборов будут оспорены в Верховном суде.

Бывший советник Трампа Стив Бэннон считает, что президент США продолжит борьбу даже в случае поражения на предстоящих выборах. Заявление он сделал в интервью изданию The Australian.

По его мнению, Трамп захочет реванша в 2024-м году. При этом сам Бэннон уверен, что Трамп победит на выборах 2020 года.

Вы не увидите завершения Дональда Трампа. Он победит в день выборов. Стив Бэннон, бывший советник президента США.

Он считает, что результаты предстоящих выборов будут оспорены в Верховном суде, поэтому признать их в короткий срок не получится.

Ранее Трамп "понизил" Макрона до премьер-министра.

Видео: YouTube / Sky News Australia