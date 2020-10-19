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Бывший советник Трампа считает, что тот продолжит борьбу даже в случае поражения

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Он считает, что результаты предстоящих выборов будут оспорены в Верховном суде.

Бывший советник Трампа Стив Бэннон считает, что президент США продолжит борьбу даже в случае поражения на предстоящих выборах. Заявление он сделал в интервью изданию The Australian.

По его мнению, Трамп захочет реванша в 2024-м году. При этом сам Бэннон уверен, что Трамп победит на выборах 2020 года.

Вы не увидите завершения Дональда Трампа. Он победит в день выборов.

Стив Бэннон, бывший советник президента США.

Он считает, что результаты предстоящих выборов будут оспорены в Верховном суде, поэтому признать их в короткий срок не получится.

Ранее Трамп "понизил" Макрона до премьер-министра.

Видео: YouTube / Sky News Australia

 

Теги: выборы президента сша, сша, трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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