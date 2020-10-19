Бывший советник Трампа считает, что тот продолжит борьбу даже в случае поражения

Бывший советник Трампа Стив Бэннон считает, что президент США продолжит борьбу даже в случае поражения на предстоящих выборах. Заявление он сделал в интервью изданию The Australian.
По его мнению, Трамп захочет реванша в 2024-м году. При этом сам Бэннон уверен, что Трамп победит на выборах 2020 года.
Вы не увидите завершения Дональда Трампа. Он победит в день выборов.
Стив Бэннон, бывший советник президента США.
Он считает, что результаты предстоящих выборов будут оспорены в Верховном суде, поэтому признать их в короткий срок не получится.
Ранее Трамп "понизил" Макрона до премьер-министра.
Видео: YouTube / Sky News Australia
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