Бывший форвард СКА Илья Ковальчук сыграет в товарищеском матче в Петербурге

Игра начнется в 16:00 в субботу 25 августа.

Бывший форвард СКА Илья Ковальчук выйдет на лед в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Игра пройдет в рамках товарищеского матча "Россия в моём сердце". В Ледовом встретятся ветераны красноармейцев, состав СКА "СКА-1964" , "СКА-Невы" и тренеры системы СКА.

До начала игры, в 14:45 пройдет автограф-сессия. На ней также будет присутствовать двукратный обладатель Кубка Гагарина и чемпиона России в составе СКА Илья Ковальчук.

Игра начнется в 16:00 в субботу 25 августа. На матч можно будет попасть по бесплатным билетам.

Фото: Илья Ковальчук/Instagram