В Ледовом дворце откроют выставочную площадку музея "XX век"

В пространстве планируют проводить лекции, мастер-классы, а также встречи с современными авторами.

Литературный музей "XX век" расширяется: новую выставочную площадку учреждения откроют в Ледовом дворце. Об этом пишет 25 июня телеканал "Санкт-Петербург".

В настоящее время идет монтаж экспозиций, в сентябре заработают две выставки – "Ловцы снов" о писателях первой трети XX века и "Формула будущего", она будет посвящена советской фантастике и ее ключевым авторам.

Выставка задумана как инсталляция, в которой представлены миры самых знаменитых писателей-фантастов. Можно будет вспомнить книги, которые люди читали и любят, можно погрузиться в неизведанное, открыть имена писателей-фантастов, которые не так известны. Марина Линович, директор музея "XX век"

В пространстве планируют проводить лекции, мастер-классы, а также встречи с современными авторами.

Ранее мы рассказывали о том, что выставка "Подвиг возрождения" откроется в Большом Петергофском дворце.

Фото: пресс-служба музея "XX век" (носит иллюстративный характер)