Экс-футболиста "Зенита" Фернандо Риксена похоронят в Шотландии

Стало известно, где похоронят бывшего полузащитника "Зенита" Фернандо Риксена, который днем ранее скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщил ФАН.
Спортсмена похоронят в Шотландии, точная дата похорон будет названа позднее. На церемонию прощания ожидается около тысячи человек.
Фернандо Риксену было всего 43 года, с 2013 года он страдал от бокового амиотрофического склероза. В последние годы болезнь лишила спортсмена возможности говорить и двигаться. В составе "Зенита" Риксен выступал с 2006 по 2009 год.
Фото: ВК/ ФК "Зенит"
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