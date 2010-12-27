Экс-футболиста "Зенита" Фернандо Риксена похоронят в Шотландии

С 2013 года спортсмен он страдал от бокового амиотрофического склероза.

Стало известно, где похоронят бывшего полузащитника "Зенита" Фернандо Риксена, который днем ранее скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщил ФАН.

Спортсмена похоронят в Шотландии, точная дата похорон будет названа позднее. На церемонию прощания ожидается около тысячи человек.

Фернандо Риксену было всего 43 года, с 2013 года он страдал от бокового амиотрофического склероза. В последние годы болезнь лишила спортсмена возможности говорить и двигаться. В составе "Зенита" Риксен выступал с 2006 по 2009 год.

Фото: ВК/ ФК "Зенит"