Бывшего гендиректора петербургской УК осудят за хищение 7 млн рублей по фиктивным договорам

В Василеостровском районном суде рассмотрят уголовное дело о растрате. Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, фигурантом дела стал бывший гендиректор ООО "Управляющая компания Возрождение".
Следствие полагает, что мужчина заключил в 2015-2016 годах несколько фиктивных договоров по оказанию клининговых услуг. Согласно липовым договорам, должна была обеспечиваться уборка внутриквартальных территорий. Таким образом, гендиректор похитил 7 миллионов рублей, зная, что услуги не будут оказываться, а обслуживание территорий на деле осуществляется по договорам, уже заключенных с районной администрацией.
Ранее мы писали, что помощник машиниста украл у пассажиров поезда посуду, стремянку и фонарь.
Фото: Piter.TV
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