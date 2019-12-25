Бывшего гендиректора петербургской УК осудят за хищение 7 млн рублей по фиктивным договорам

Глава управляющей компании знал, что услуги по липовым договорам не будут оказываться.

В Василеостровском районном суде рассмотрят уголовное дело о растрате. Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, фигурантом дела стал бывший гендиректор ООО "Управляющая компания Возрождение".

Следствие полагает, что мужчина заключил в 2015-2016 годах несколько фиктивных договоров по оказанию клининговых услуг. Согласно липовым договорам, должна была обеспечиваться уборка внутриквартальных территорий. Таким образом, гендиректор похитил 7 миллионов рублей, зная, что услуги не будут оказываться, а обслуживание территорий на деле осуществляется по договорам, уже заключенных с районной администрацией.

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Фото: Piter.TV