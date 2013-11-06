Помощник машиниста украл у пассажиров поезда посуду, стремянку и фонарь

Мужчину уже задержали.

Транспортная полиция раскрыла кражу, совершенную в пассажирском поезде. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в преступлении уличили 56-летнего помощника машиниста.

Как выяснилось, во время технической стоянки поезда на железнодорожной станции Манушкино в Ленобласти злоумышленник пошел по пассажирским вагонам, пока в них никого не было. Мужчина украл чужую посуду, среди которой были стаканы, ножи, подстаканники, а на обратном пути прихватил стремянку и электрический фонарь.

Часть похищенного полицейские обнаружили и изъяли дома у помощника машиниста, остальное мужчина успел продать на ближайшем рынке. Возбуждено уголовное дело о краже, злоумышленника поместили под подписку о невыезде.

Фото: Пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте