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Помощник машиниста украл у пассажиров поезда посуду, стремянку и фонарь
Сегодня, 11:34
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himif

Помощник машиниста украл у пассажиров поезда посуду, стремянку и фонарь

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Мужчину уже задержали.

Транспортная полиция раскрыла кражу, совершенную в пассажирском поезде. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в преступлении уличили 56-летнего помощника машиниста.

Как выяснилось, во время технической стоянки поезда на железнодорожной станции Манушкино в Ленобласти злоумышленник пошел по пассажирским вагонам, пока в них никого не было. Мужчина украл чужую посуду, среди которой были стаканы, ножи, подстаканники, а на обратном пути прихватил стремянку и электрический фонарь.

Часть похищенного полицейские обнаружили и изъяли дома у помощника машиниста, остальное мужчина успел продать на ближайшем рынке. Возбуждено уголовное дело о краже, злоумышленника поместили под подписку о невыезде.

Фото: Пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте

Теги: кража, поезд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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