Умерла супруга бывшего президента США Джорджа Буша - старшего

Барбаре Буш было 92 года.

Жена бывшего президента США Джорджа Буша - старшего Барбара Буш скончалась во вторник, 17 апреля в возрасте 92 лет. Об этом сообщает в Twitter официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт.

Дата похорон бывшей первой леди пока не объявлена. По словам Макграта, Барбара Буш страдала от хронических болей в сердце и легких. В течение последних нескольких лет ее часто госпитализировали. 15 апреля Барбара опять себя плохо почувствовала, но решила не обращаться в больницу. Макграт уточнил, что бывшая первая леди хотела провести как можно больше времени в окружении близких. Ее регулярно навещали сыновья — экс-президент США Джордж Буш - младший и экс-губернатор штата Флорида Джеб Буш.

После смерти матери Буш-младший опубликовал заявление, в котором назвал Барбару "потрясающей первой леди и необыкновенной женщиной". Он подчеркнул, что она помогла миллиону американцев получить образование.

В годы правления супруга (1989-1993) Барбару Буш любили и уважали жители США. Данные ряда опросов только подтверждали это. Бывшая первая леди была матерью шестерых детей. Одна из ее дочерей скончалась в возрасте трех лет от лейкемии. У Барбары осталось 17 внуков и 7 правнуков.

Ранее мы писали, что на 74-м году жизни скончался главный режиссер театра-фестиваля "Балтийский дом", заслуженный артист России Владимир Тыкке.

Фото: Twitter / Jim McGrath