Биолога из Петербурга осудили на 11 лет за торговлю дикими животными в Бразилии

Биолога арестовали в июне этого года во время операции "Леший".

В Бразилии 36-летний петербургский биолог получил более 11 лет тюрьмы за торговлю дикими животными. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает "Globo.com".

Биолога арестовали в июне этого года во время операции "Леший". Ее проводила федеральная полиция совместно с бразильским институтом по защите окружающей среды (IBAMA), федеральной дорожной полицией и Интерполом. В результате решение принимал 1-й Федеральный суд Гуарульюса в Сан-Паулу.

Согласно данным IBAMA, подозреваемый - один из крупнейших торговцев животными в мире, который имеет контакты с покупателями на пяти континентах. По данным Интерпола, обвиняемый является частью преступной организации, специализирующейся на международной торговле видами животных. Сообщается, что в этой организации он состоит вместе с тремя другими иностранцами.

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