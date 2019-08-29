Billie Eilish поблагодарила поклонников из России

Американская певица написала "спасибо" на своей странице в Instagram.

Звезда альтернативной поп-сцены Billie Eilish написала "спасибо" на своей странице в Instagram на русском языке. Также 17-летняя исполнительница выложила фото с геоотметкой в Ледовом дворце в Петербурге. Можно предположить, что слово благодарности было адресовано российским поклонникам.

Накануне Eillish выступила в Северной столице. Выступление певицы вызвало огромный ажиотаж, и концерт пришлось перенести из клуба "А2" в Ледовый дворец. Зрители начали занимать очередь у площадки еще за день до начала шоу.

Первый концерт в России у исполнительницы прошел в Москве 27 августа, все билеты были распроданы.

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Видео: соцсети