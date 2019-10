Билан хочет в третий раз поехать на "Евровидение"

Певец не исключил такой возможности.

Российский певец Дима Билан намекнул, что хочет в третий раз поехать на международный песенный конкурс "Евровидение". Соответствующее заявление артист сделал во время трансляции шоу "Алёна" на YouTube-канале журнала Super.

Отвечая на вопрос ведущей, певец отметил, что считает правильным механизм национального отбора и поразмышлял, есть ли у него шансы вновь поехать на "Евровидение". Билан добавил, что его поклонники могут подумать о таком развитии событий.

Дима Билан участвовал в "Евровидении" дважды. В 2006 году певец вместе с песней Never Let You Go занял второе место. В 2008 году артист при помощи фигуриста Евгения Плющенко и венгерского скрипача Эдвина Мартона получил наибольшее количество голосов и занял первое место. Тогда он исполнил песню Believe.

Фото: Instagram / bilanofficial