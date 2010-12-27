Названы имена участников от России на "Детском Евровидении-2019"

Отборочный тур прошел в Москве.

Стало известно, кто будет представлять Россию на "Детском Евровидении" в этом году. Отборочный тур прошел в Москве. В нем приняли участие юные артисты в возрасте от 9 до 14 лет из Самары, Москвы, Ярославля, Казани, Тюмени, Челябинска и Петербурга. Об этом пишет "Пятый канал".

Конкурсантов отбирали члены жюри и телезрители посредством интернет-голосования. Наибольшее количество голосов набрал дуэт москвички Татьяны Меженцевой и жителя Кызыла Ооржака Денберела. Жюри и зрители отдали им 941 очко.

В этом году "Детское Евровидение" состоится 24 ноября в Польше. Концерт пройдет на "Гливице-арене".

Ранее мы писали о месте проведения "Евровидения-2020".

Фото: Instagram / jesc_russia