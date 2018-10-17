Стало известно о месте проведения "Евровидения-2020"

От проведения музыкального конкурса отказались несколько городов, в том числе и столица Нидерландов.

Организаторы рассказали о месте проведения "Евровидения-2020". В следующем году музыкальный конкурс пройдет Роттердаме. Ранее от проведения "Евровидения" отказались несколько городов, в том числе и столица Нидерландов. Об этом сообщается на сайте Европейского вещательного союза (EBU).

Финал конкурса состоится 16 мая в конференц-центре Rotterdam Ahoy. Такое решение приняли EBU, представители "Евровидения", а также голландские вещатели NPO, NOS и AVROTROS.

Специалисты отметили, что Роттердам проявил фантастический энтузиазм и преданность делу. Также в городе достаточно места, чтобы уместить делегации из более чем 40 стран.

"Евровидение-2020" пройдет в Нидерландах. В этом году в конкурсе, который проходил в Тель-Авиве, победил голландский певец Дункан Лоуренс.

Ранее мы писали, что Netflix готовит комедию про Евровидение с Уиллом Ферреллом.

Видео: YouTube/ Air Monkey