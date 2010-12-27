В Петербурге крашеный блондин украл бигуди

На глазах у продавщицы воришка взял с полок несколько коробок и убежал.

Полиция Кировского района расследует кражу бигуди. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В воскресенье, 28 октября, около 17.30 в магазин "Магнит косметика" на улице Зины Портновой вошел мужчина европейской внешности. По словам очевидцев, у него были крашеные светлые волосы. На глазах у продавщицы воришка взял с полок несколько коробок с бигуди и убежал.

Размер нанесенного ущерба уточняется. Полиция просмотрела камеры видеонаблюдения. На ролике видно, что грабитель был одет в черную спортивную куртку, темно-синие джинсы и черные кроссовки.

Ранее сообщалось, что в Петербурге вор-альпинист украл 1,5 миллиона рублей через окно.

Фото: pixabay.com