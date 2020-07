Side-проект группы Би-2 "Нечётный воин" готовится презентовать седьмой студийный альбом.

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что Би-2 и MANIZHA выпустили совместный клип на песню "Паганини в метро". Ролик опубликован на YouTube-канале группы.

Соответствующий клип является частью "нелинейного" Side-поекта, который ранее запустила группа Би-2.

Это видео о силе привычке, о внешних факторах и ограничениях MANIZHA

Сингл под названием "Паганини в метро" войдет в новый студийный альбом группы. Планируется, что он выйдет осенью текущего года. В седьмой студийный альбом войдут 13 треков, в создании которых принимали друзья музыкантов.

Видео: Youtube/Би-2