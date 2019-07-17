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Би-2 и MANIZHA выпустили совместный клип на песню "Паганини в метро"

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Side-проект группы Би-2 "Нечётный воин" готовится презентовать седьмой студийный альбом.

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что Би-2 и MANIZHA выпустили совместный клип на песню "Паганини в метро". Ролик опубликован на YouTube-канале группы.

Соответствующий клип является частью "нелинейного" Side-поекта, который ранее запустила группа Би-2. 

Это видео о силе привычке, о внешних факторах и ограничениях

MANIZHA

Сингл под названием "Паганини в метро" войдет в новый студийный альбом группы. Планируется, что он выйдет осенью текущего года. В седьмой студийный альбом войдут 13 треков, в создании которых принимали друзья музыкантов. 

Ранее мы сообщали о том, что The Killers представили клип на трек "My own soul"s warning".

Видео: Youtube/Би-2

 

Теги: manizha, би-2, би-2 клип
Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Музыка,

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