В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что The Killers представили клип на трек "My own soul"s warning". Видеоролик опубликован на YouTube-канале музыкантов.

Музыканты отметили, что по ним "ударил" коронавирус.

Удар COVID-19 выбил нас из колеи. Но мы устояли. Ребята, отмечайте этот день в календаре

Отмечается, что песня "My Own Soul"s Warning" войдет в альбом "Imploding the Mirage". Релиз ожидается 21 августа.

Видео: Youtube/TheKillersMusic