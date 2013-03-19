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The Killers представили клип на трек "My own soul’s warning"

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Пластинка должна выйти 21 августа.

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что The Killers представили клип на трек "My own soul"s warning". Видеоролик опубликован на YouTube-канале музыкантов.

Музыканты отметили, что по ним "ударил" коронавирус.

Удар COVID-19 выбил нас из колеи. Но мы устояли. Ребята, отмечайте этот день в календаре

Отмечается, что песня "My Own Soul"s Warning" войдет в альбом "Imploding the Mirage". Релиз ожидается  21 августа.

Ранее мы сообщали о том, что шотландская рок-группа Travis представила клип на песню "Valentine".

Видео: Youtube/TheKillersMusic

 

Теги: the killers, клип the killers
Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Музыка,

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